Учебная тренировка по эвакуации

20.09.2017   МЧС
В рамках Года гражданской обороны, в Выльгортской средней образовательной школе № 1 состоялась учебная эвакуация детей и персонала учреждения в случае возникновения пожара

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