Год гражданской обороны: экскурсия в пожарно-спасательную часть

20.09.2017   МЧС
В Коми пожарные-спасатели продолжают проводить мероприятия, направленные на обучение населения мерам безопасного поведения в различных экстренных ситуациях

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