Безопасность детей – забота взрослых!

19.09.2017   МЧС
Инспекторы госпожнадзора Удорского района приняли участие в родительских собраниях в Косланской общеобразовательной школе

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