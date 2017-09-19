Инспекторы ГИМС МЧС России по Коми продолжают патрули на водных объектах республики

19.09.2017   МЧС
Очередной профилактический выезд организовали государственные инспекторы по маломерным судам Усть-Цилемского участка Центра ГИМС

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien