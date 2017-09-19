Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» введена в постоянную эксплуатацию

19.09.2017   МЧС
Данное решение утверждено распоряжением Правительства Республики Коми от 14 сентября 2017 года №422-р

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