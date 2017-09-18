В Коми подвели итоги «Месячника безопасности»

18.09.2017   МЧС
Главным управлением МЧС России по Коми проведен комплекс мероприятий по профилактике происшествий на объектах образования

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