Гражданская оборона: что такое и какие задачи выполняет? (ВИДЕО)

18.09.2017   МЧС
Сотрудники Главного управления МЧС России по Коми приняли участие в телепрограмме "Рабочий полдень", посвященной Году гражданской обороны 

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