Сотрудники МЧС России по Коми приняли участие в «Кроссе нации-2017»

16.09.2017   МЧС
Во всероссийский день бега в Сыктывкаре на старт вышли более 100 пожарных и спасателей 

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