Операция «Эвакуация»

16.09.2017   МЧС
Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района провели учебную эвакуацию при возникновении условного пожара в сельской средней образовательной школе

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