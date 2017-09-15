Сотрудники Главного управления МЧС России по Коми представят Северо-Запад на конкурсе музыкального творчества пожарных и спасателей «Мелодии чутких сердец 2017»

15.09.2017   МЧС

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