Инспекторы ГИМС осуществляют постоянный надзор на водоемах республики

15.09.2017   МЧС
В очередной рейд по реке Луза вышли инспекторы Прилузского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми

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