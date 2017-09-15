В Коми продолжаются профилактические рейды госпожнадзора

15.09.2017   МЧС
Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прилузского района провели профилактический рейд в селе Черныш

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