Сотрудники Главного управления МЧС России по Коми поздравили ветерана Великой Отечественной войны, ветерана МЧС России Надежду Ивановну Мартынову с 96-летием

14.09.2017   МЧС

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