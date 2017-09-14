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Инспекторы Усть-Цилемского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми провели рейд по реке Печора
14.09.2017
МЧС
В ходе патрулирования сотрудниками ГИМС было осмотрено 21 маломерное судно. 7 судоводителей привечены к административной ответственности
МЧС
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