Инспекторы Усть-Цилемского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми провели рейд по реке Печора

14.09.2017   МЧС
В ходе патрулирования сотрудниками ГИМС было осмотрено 21 маломерное судно. 7 судоводителей привечены к административной ответственности

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien