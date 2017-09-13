15-16 сентября в Республике Коми ожидаются неблагоприятные погодные условия

13.09.2017   МЧС
Синоптики прогнозируют проливные дожди и порывистый ветер до 15-20 м/с

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien