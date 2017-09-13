Сотрудники ГУ МЧС России по Коми приняли участие в торжественном открытии военно-патриотического клуба «Боец»

13.09.2017   МЧС
Первыми членами клуба стали семь учащихся второго и третьего курса Сыктывкарского политехнического техникума

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