Готов к труду и обороне!

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12.09.2017   МЧС
Заместитель начальника 23 пожарно-спасательной части из Емвы Борис Демьянов стал победителем Коми регионального этапа фестиваля ГТО

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