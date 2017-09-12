Сегодня в Государственном театре оперы и балета Республики Коми сотрудники МЧС России провели акцию «Безопасное детство», приуроченную к Году гражданской обороны

12.09.2017   МЧС

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien