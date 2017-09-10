В учебных заведениях Коми продолжаются пожарные тренировки

10.09.2017   МЧС
В рамках месячника безопасности инспекторы надзорной деятельности проводят учебные эвакуации

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