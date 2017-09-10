Чтобы печь дарила только тепло и уют!

10.09.2017   МЧС
Уважаемые жители Коми, будьте осторожны при эксплуатации печей. Прислушайтесь к советам спасателей!

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