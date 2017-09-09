Урок ОБЖ для первоклашек

09.09.2017   МЧС
В селе Кослан Удорского района Коми сотрудники МЧС напомнили школьникам об опасности игр с огнем и о правилах поведения на воде 

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