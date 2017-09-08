В Коми состоялась пожарно-техническая эстафета в честь 85-летия гражданской обороны

08.09.2017   МЧС
12 студенческих команд учебных заведений города Печора состязались в быстроте, ловкости и умении бороться с огнем

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