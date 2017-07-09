Чтобы дети не остались без внимания и не попали в беду

09.07.2017   МЧС
В социально - реабилитационном центре для несовершеннолетних Корткеросского района Коми специалисты ГИМС провели профилактическое занятие

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