Почему люди теряются в лесу? Главные ошибки любителей лесных прогулок

09.07.2017   МЧС
Советы спасателей: как избежать этих ошибок и не стать заложниками нашей северной тайги

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