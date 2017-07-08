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Патруль МЧС на Лузе: рыбаков и судоводителей призвали к бдительности
08.07.2017
МЧС
Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Коми провели профилактический рейд по акватории Прилузского района
МЧС
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