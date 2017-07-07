В Коми продолжаются профилактические рейды Госпожнадзора

07.07.2017   МЧС
Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прилузского района напомнили гражданам о действии в республике особого противопожарного режима

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