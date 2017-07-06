Инспекторы Усть-Цилемского участка ГИМС МЧС России по Коми организовали патрулирование по реке Печора

06.07.2017   МЧС
Сотрудники МЧС провели освидетельствование маломерных судов, всего было осмотрено 25 лодок и катеров

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien