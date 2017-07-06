Пожарные 1 отряда ФПС по Коми выбрали сильнейших в пожарно-прикладном спорте

06.07.2017   МЧС
Победителем первенства отряда стала команда 13 пожарно-спасательной части из Эжвинского района Сыктывкара

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien