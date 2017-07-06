6 июля — день образования государственной горноспасательной службы России

06.07.2017   МЧС
В 2017 году Служба горноспасателей отмечает свое 95-летие. В Коми первая горноспасательная команда была создана 80 лет назад в Воркуте

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