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Десять судоводителей привлечены к административной ответственности
05.07.2017
МЧС
Таковы результаты двухдневного патруля инспекторов Корткеросского участка Центра ГИМС МЧС России по Республике Коми на реках Вычегда и Локчим
МЧС
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