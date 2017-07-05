Десять судоводителей привлечены к административной ответственности

05.07.2017   МЧС
Таковы результаты двухдневного патруля инспекторов Корткеросского участка Центра ГИМС МЧС России по Республике Коми на реках Вычегда и Локчим

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