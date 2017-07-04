В Усинске участники межведомственного рейда напомнили гражданам правила безопасного отдыха на природе

04.07.2017   МЧС
Сотрудники МЧС напомнили отдыхающим, что с 15 июня 2017 года на территории Усинска действует особый противопожарный режим

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