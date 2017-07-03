Ухтинские огнеборцы отработали действия по тушению пожара на объектовой топливно-заправочной станции

В ходе учений были отработаны вопросы взаимодействия между 2 отрядом ФПС по Коми и работниками объекта при тушении, эвакуации и спасении людей