Ухтинские огнеборцы отработали действия по тушению пожара на объектовой топливно-заправочной станции

03.07.2017   МЧС
В ходе учений были отработаны вопросы взаимодействия между 2 отрядом ФПС по Коми и работниками объекта при тушении, эвакуации и спасении людей

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