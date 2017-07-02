Особое внимание – профилактике пожаров

02.07.2017   МЧС
Сотрудники МЧС и добровольцы напомнили ухтинским дачникам о правилах пожарной безопасности

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