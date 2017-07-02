Соблюдение правил — залог вашей безопасности!

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02.07.2017
МЧС
Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает правила пожарной безопасности при использовании печей и электрооборудования
МЧС
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