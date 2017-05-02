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Инспекторы ГИМС МЧС России по Коми пришли в гости к учащимся средней школы Троицко-Печорска
02.05.2017
МЧС
Школьникам рассказали об опасностях весеннего половодья, показали обучающий фильм и вручили памятки с правилами безопасного поведения у воды
МЧС
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