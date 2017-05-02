Инспекторы ГИМС МЧС России по Коми пришли в гости к учащимся средней школы Троицко-Печорска

02.05.2017   МЧС
Школьникам рассказали об опасностях весеннего половодья, показали обучающий фильм и вручили памятки с правилами безопасного поведения у воды

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien