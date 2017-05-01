Пожарная викторина сдана детворой на «Отлично»!

01.05.2017   МЧС
В детском саду № 92 Сыктывкара сотрудники пожарно-спасательной службы организовали увлекательное состязание по знанию основ безопасности жизнедеятельности

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