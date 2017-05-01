Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Коми Константин Сухарев призывает жителей республики быть осторожными, открывая дачный сезон

01.05.2017   МЧС

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