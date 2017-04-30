В День пожарной охраны России, на главной площади Республики Коми прошел торжественный развод сил и средств Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона

30.04.2017   МЧС

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