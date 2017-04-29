В кадетское братство Коми прибыло пополнение

29.04.2017   МЧС
Почетное звание кадета будут носить 22 студента горно-нефтяного колледжа Ухтинского государственного ухтинского университета

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