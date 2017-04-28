В Коми закрыто еще 8 ледовых переправ

28.04.2017   МЧС
Специалисты ГИМС МЧС России по Республике Коми освидетельствовали ледовые пути и установили их несоответствие нормам безопасности

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