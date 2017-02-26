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Безопасная зимняя рыбалка

26.02.2017   МЧС
Инспекторы Усть-Куломского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми провели профилактический выезд по реке Кулом-ю

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