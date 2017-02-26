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Особое внимание гражданам, находящимся в группе риска

26.02.2017   МЧС
В поселке Междуреченск Удорского района Коми состоялся совместный профилактический рейд инспекторов Госпожнадзора и представителей поселковой администрации

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