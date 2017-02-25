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Чтобы детей не коснулась беда!

25.02.2017   МЧС
Инспекторы Прилузского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми рассказали дошколятам о правилах безопасности на льду

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