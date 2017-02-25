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В Усинске состоялся семинар с представителями добровольной пожарной охраны

25.02.2017   МЧС
Добровольцев из различных организаций города познакомили с пожарно-спасательной техникой и оборудованием

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