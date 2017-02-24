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Правило «золотого часа», искусственное дыхание, массаж сердца – знания, которые помогут спасти жизнь

24.02.2017   МЧС
В селе Визинга для сотрудников экстренных служб прошли занятия по правилам оказания первой помощи

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