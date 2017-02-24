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Сельчанам о пожарной безопасности

24.02.2017   МЧС
Инспекторы отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Цилемского района провели встречи с жителями сельских поселений

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