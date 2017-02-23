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В Коми продолжаются уроки безопасности от сотрудников МЧС

23.02.2017   МЧС
Учащихся Чернутьевской школы Удорского района Коми научили правилам пожарной безопасности и поведения на воде

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