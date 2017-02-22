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В Главном управлении состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества

22.02.2017   МЧС
Начальник Главного управления Александр Князев вручил ведомственные награды сотрудникам за достижения в профессиональной деятельности

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