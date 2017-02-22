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В Коми в рамках операций «Жилье» и «Отопительный период» продолжаются профилактические рейды по жилому сектору

22.02.2017   МЧС
Инспекторы Госпожнадзора Троицко-Печорского района напомнили населению основные требования пожарной безопасности в быту

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