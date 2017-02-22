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Поздравление председателя Центрального совета ветеранов МЧС России Дмитрия Ивановича Михайлика с Днем защитника Отечества

22.02.2017   МЧС

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